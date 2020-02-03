وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين في طريف.. تعرّف على الشروط

تواصل – واس:

أعلن مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة طريف التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين.

وأشار المكتب إلى أن التقديم اعتباراً من اليوم عبر منصة التوظيف في موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح المكتب شروط الوظائف وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يجتاز الاختبار أمام اللجنة، بالإضافة إلى حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بما يخل بالدين والشرف والأمانة، أو سبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي، وأن يكون حافظا ما لا يقل عن 3 أجزاء (للإمام) وجزء (للمؤذن) من القرآن الكريم.