الكويت.. والد عاملة فلبينية يرفض «الدية» ويطالب بحياة القاتل وزوجته

تواصل – وكالات:

رفض والد الفلبينية التي توفت في دولة الكويت، جانلين فيلافيند، أكثر من 352 ألف دينار كويتي “دية” مقابل التنازل عن القضية، وفق ما نقلته صحيفة “القبس” المحلية عن صحيفة inquirer الفلبينية.

وأوضح أبيلاردو فيلافيند (54 عاما)، أنه تلقى هذا العرض قبل عدة أيام من أجل أن تكف أسرته عن متابعة القضية الجنائية لوفاة ابنتهم جانلين، مؤكدا أنه رفض هذا العرض. وعلق والد العاملة الفلبينية: “لا نحتاج إلى المال، بل نحتاج إلى العدالة”.

وصرح وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، قبل أيام قائلًا: “إن بلاده سترفض أي دية”؛ بل وجنح إلى القول إن بلاده “تطلب حياة شخصين في الكويت بدل حياة الخادمة الفلبينية”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وردّت الكويت على هذه التصريحات؛ حيث أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أن “ما صدر عن وزير خارجية الفلبين، بشأن العاملة الفلبينية في الكويت يُعد تهديدًا؛ خاصة أنه صادر عن وزير الخارجية”؛ مشددًا على أن “هذا التهديد غير مقبول على الإطلاق”.

وكان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قد أحال مؤخرا “مواطنًا وزوجته المتهميْن بقتل الفلبينية إلى السجن المركزي، مع إصدار قرار بحبسهما لمدة 21 يومًا، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لهما”.