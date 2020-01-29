الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الكويت.. والد عاملة فلبينية يرفض «الدية» ويطالب بحياة القاتل وزوجته

الكويت.. والد عاملة فلبينية يرفض «الدية» ويطالب بحياة القاتل وزوجته
0

تواصل – وكالات:

رفض والد الفلبينية التي توفت في دولة الكويت، جانلين فيلافيند، أكثر من 352 ألف دينار كويتي “دية” مقابل التنازل عن القضية، وفق ما نقلته صحيفة “القبس” المحلية عن صحيفة inquirer الفلبينية.

وأوضح أبيلاردو فيلافيند (54 عاما)، أنه تلقى هذا العرض قبل عدة أيام من أجل أن تكف أسرته عن متابعة القضية الجنائية لوفاة ابنتهم جانلين، مؤكدا أنه رفض هذا العرض. وعلق والد العاملة الفلبينية: “لا نحتاج إلى المال، بل نحتاج إلى العدالة”.

وصرح وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، قبل أيام قائلًا: “إن بلاده سترفض أي دية”؛ بل وجنح إلى القول إن بلاده “تطلب حياة شخصين في الكويت بدل حياة الخادمة الفلبينية”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وردّت الكويت على هذه التصريحات؛ حيث أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أن “ما صدر عن وزير خارجية الفلبين، بشأن العاملة الفلبينية في الكويت يُعد تهديدًا؛ خاصة أنه صادر عن وزير الخارجية”؛ مشددًا على أن “هذا التهديد غير مقبول على الإطلاق”.

وكان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قد أحال مؤخرا “مواطنًا وزوجته المتهميْن بقتل الفلبينية إلى السجن المركزي، مع إصدار قرار بحبسهما لمدة 21 يومًا، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لهما”.

مواد ذات صلة

تلبية لدعوة خادم الحرمين.. ولي عهد الكويت يصل المملكة غداً

تلبية لدعوة خادم الحرمين.. ولي عهد الكويت يصل المملكة غداً

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني.. لهذا السبب

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني.. لهذا السبب

نيابة الكويت تكشف حقيقة تورط «سعوديين» في قضية «ضيافة الداخلية»

نيابة الكويت تكشف حقيقة تورط «سعوديين» في قضية «ضيافة الداخلية»

ظاهرة غريبة.. حجارة تسقط من السماء في الفلبين (فيديو وصور)

ظاهرة غريبة.. حجارة تسقط من السماء في الفلبين (فيديو وصور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة