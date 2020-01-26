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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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«المسند»: موجة البرد لم تنته بعد.. وستبلغ ذروتها خلال ساعات

«المسند»: موجة البرد لم تنته بعد.. وستبلغ ذروتها خلال ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

قال دكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، إن موجة البرد الحالية لم تنته بعد، وتوقع أن تبلغ ذروتها الليلة وصباح يوم غد الإثنين.

وأضاف “المسند” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أن تبلغ مساحة الصفر المئوي الجغرافية نحو 600 ألف كم2 (أكثر من ربع مساحة السعودية)، وتشمل مناطق الجوف وحائل والقصيم، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك الرياض”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران).

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