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خلال أسبوعين.. ضبط 113 مخالفاً للذوق العام في مكة

خلال أسبوعين.. ضبط 113 مخالفاً للذوق العام في مكة
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تواصل – واس:

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 113 مخالفا للائحة الذوق العام خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم 112 رجل وامرأة واحدة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام فقد جرى خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخ 1441/5/10 هـ وحتى تاريخ  1441/5/24 هـ ضبط ” 113 ” مخالفاً ، منهم “112 ” رجلاً و امرأة واحدة.

وكشف الغامدي عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الوقائع الميدانية، مشيراً إلى أنه قد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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