الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد توجيه أمير المنطقة.. القبض على صاحب المقطع المسيء لأهالي الباحة

بعد توجيه أمير المنطقة.. القبض على صاحب المقطع المسيء لأهالي الباحة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الباحة أنه إلحاقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، الأستاذ أحمد بن صالح السياري، حيال الفيديو المتداول، الذي سخر فيه أحد المواطنين من المنطقة وأهلها عبر مواقع التواصل، صدر التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، لشرطة المنطقة بسرعة القبض علي المواطن تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة.

وقد باشر رجال الأمن تنفيذ التوجيه الكريم، والقبض عليه في غضون أقل من خمس ساعات.

ويأتي التوجيه الكريم من سمو الأمير للتصدي لكل ما يمس كرامة أبناء المنطقة، أو السخرية من إنسانها، وأهميتها كجزء أبيّ من الوطن الغالي.

مواد ذات صلة

أحد مشاهير “سناب” يسيء لأهالي الباحة.. والإمارة تتوعده بإجراء قانوني 

أحد مشاهير “سناب” يسيء لأهالي الباحة.. والإمارة تتوعده بإجراء قانوني 

شرطة الباحة تحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بمركز «يبس»

شرطة الباحة تحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بمركز «يبس»

ابتغاء وجه الله.. «والدة قتيل» تعفو عن قاتلي ابنها في الباحة

ابتغاء وجه الله.. «والدة قتيل» تعفو عن قاتلي ابنها في الباحة

«لسعات النحل» تتسبب في وفاة شاب بالباحة

«لسعات النحل» تتسبب في وفاة شاب بالباحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة