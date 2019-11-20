مسؤول أمريكي: إيران وراء هجمات «أرامكو» وتدعم وكلائها بسوريا والعراق

تواصل – وكالات:

أكد مسؤول أمريكي، أمس الثلاثاء، أن إيران مسؤولة عن الهجمات على شركة أرامكو، والتي استخدمت فيها صواريخ كروز وطائرات “الدرون”.

وجاءت تعليقات المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن اسمه، تعقيبا على تقرير أصدرته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.

كما أكد على أن إيران تقدم التدريب والتمويل لوكلائها في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق.

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد اتهمت إيران بالوقوف وراء هجمات 14 سبتمبر التي استهدفت منشآت تابعة لشركة “أرامكو”، إلا أن جماعة الحوثي المتحالفة مع طهران أعلنت مسؤوليتها عن تلك الهجمات.