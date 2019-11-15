شخص يدهس فاكهة بقدمه بعد شرائها ويدخل في مشاجرة مع البائع (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير أظهر تصرفاً غير لائق لأحد الأشخاص بمحل للخضار والفاكهة، حيث قام بدهس فاكهة اشتراها بقدمه مما أثار غضب البائع الذي تشاجر معه، ولم يُحدد الفيديو مكان الواقعة ولا متى حدثت.

وأظهر الفيديو شخصاً دخل المحل وأعطى البائع ثمن ما اشتراه قبل أن يسقط الكيس على الأرض ويطأه بقدمه، مما دفع البائع للتشاجر معه والدخول معه في عراك، قبل أن يتدخل أشخاص آخرون لفض الاشتباك بينهما وخرج الرجل من المحل، فيما لم تتضح بعد ملابسات الواقعة.

ولم يتسن لـ”تواصل” التأكد من توقيت ومكان تصوير الفيديو.