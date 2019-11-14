الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ضبط شقيقان بتهمة سرقة محل تموينات وسلب عامل تحت تهديد السلاح بالدمام

ضبط شقيقان بتهمة سرقة محل تموينات وسلب عامل تحت تهديد السلاح بالدمام
0

تواصل – واس:

تمكنت شرطةا لمنطقة الشرقية من الإطاحة بمواطن عشريني بعد تورطه في سرقة محال تموينات وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة محل تموينات غذائية بمدينة الدمام وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب جريمته بمشاركة أخيه مواطن عشريني حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن .

مواد ذات صلة

شرطة القصيم: الإطاحة بمواطن ومقيم امتهنا كسر أقفال المحلات وسرقة محتوياتها

شرطة القصيم: الإطاحة بمواطن ومقيم امتهنا كسر أقفال المحلات وسرقة محتوياتها

الإطاحة بمواطن امتهن تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالدمام

الإطاحة بمواطن امتهن تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالدمام

حقيقة انهيار مبنى سكني في الدمام بسبب انفجار خزان غاز.. مصادر توضح

حقيقة انهيار مبنى سكني في الدمام بسبب انفجار خزان غاز.. مصادر توضح

الدفاع المدني: إصابة 13 شخصاً جراء انهيار مبنى سكني في الدمام (فيديو)

الدفاع المدني: إصابة 13 شخصاً جراء انهيار مبنى سكني في الدمام (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>