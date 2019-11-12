شرطة مكة تضبط مواطناً أحرق عملة نقدية مزيّفة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مواطن، ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء إحراق عملة نقدية مزيفة.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بحرق عملة نقدية مزيفة، فقد تم مباشرة الحالة.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات البحث والاستدلال، فقد أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وكان في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.