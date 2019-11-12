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الإطاحة بمواطن امتهن تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالدمام
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تواصل – واس:

أعلن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورُّطه في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق  أقر بارتكاب (١٤) جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

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