أول تعليق من «حقوق الإنسان» على هاشتاق «اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف»

تواصل- فريق التحرير:

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة واقعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تشكو من تعرُّض أبنائها وبناتها للتعنيف من قِبل والدهم.

ويأتي توضيح الهيئة بعد تصدر وسم بعنوان “أسما وعايلتها يتعرضوا للعنف” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وانتشار فيديوهات لامرأة تتهم طليقها بتعنيف أبنائها باستمرار.

وأضافت أن طليقها وأخاه أقدما قبل أسبوع على تعنيف بناتها، وقامت بإبلاغ وحدتي الحماية الاجتماعية في بيشة وعسير ولم تتخذا أي إجراء، مبينةً أن ابنتها تعرضت للطعن بالسكين من قِبل عمها السبت الماضي – على حد قولها-.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن الجهات المختصة تباشر الواقعة، ويجري الآن استكمال الإجراءات النظامية.