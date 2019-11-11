بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبَرَد على «رماح» شمال شرق الرياض

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شهدت محافظة رماح والمراكز التابعة لها شمال شرق منطقة الرياض، منذ فجر اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون على موقع “تويتر”، “بردية بين رماح وغيلانة” شمال منطقة الرياض، وجريان السيول في شلالات شعيب.

ووثقت مقاطع أخرى، سحب عملاقة محملة بمياه الأمطار في سماء محافظة رماح، تسببت في اختفاء الشمس وسط هبوب رياح سطحية نشطة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبَّهت في وقتٍ سابق اليوم إلى تعرُّض والرياض ومحافظاتها “الأفلاج، الخرج، الدلم، الزلفي، حوطة بني تميم، رماح، شقراء” لأمطار غزيرة.