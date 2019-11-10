«هيئة المنافسة» تُحقق في ممارسات احتكارية بسوق العقار

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن الهيئة العامة للمنافسة، تعكف على دراسة عمل تفصيلية لقطاع العقارات، للتحقيق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار بالمملكة، وذلك استجابة لتوجيهات عليا صدرت إليها.

ووفقا لـ«الوطن» أوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الدارسة وعرض نتائجها على مجلس إدارة الهيئة العام المقبل.

وأشارت المصادر إلى وجود ثلاثة أهداف رئيسية للدراسة تتمثل في التحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة، وتحديد هيكل المنافسة وسلوك الشركات الاحتكارية المحتمل، والرقابة المسبقة على الأسواق لتعزيز المنافسة في بعض القطاعات.