الإطاحة بشاب حاول تهريب 16 مخالفاً لنظام الإقامة بحوطة بني تميم

تواصل- فريق التحرير:

نجحت الجهات الأمنية بمشاركة فِرَق المهمات والواجبات الخاصة، الإطاحة بشاب حاول تهريب 16 من مخالفي نظام الإقامة، غالبيتهم من الجنسية اليمنية.

وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية أوقفت مركبة من نوع “سكويا” يقودها مواطن خلال المسح الأمني على طريق الحيانية بمحافظة حوطة بني تميم، وبإخضاعها للتفتيش عُثر بداخلها على عمالة مخالفه لنظام الإقامة والعمل وعددهم 16 شخصًا، منهم 3 من جنسية إثيوبية، و13 من الجنسية اليمنية منهم امرأتان وطفلان، وتم تسليم المواطن والمضبوطين للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يُذكر أن الجهات الأمنية بمتابعة محافظ حوطة بني تميم محمد عامر العجمي، نجحت في التصدي للمخالفين ومهربي الممنوعات والمحظورات والعمالة المخالفة، وحدّت من خطورتهم بجهودها الأمنية المكثفة ومباشرة البلاغات في أوقات وجيزة.