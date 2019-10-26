الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«آل الشيخ» يكشف خطة «التعليم» بشأن تطوير المناهج والاستثمار الأجنبي (فيديو)

«آل الشيخ» يكشف خطة «التعليم» بشأن تطوير المناهج والاستثمار الأجنبي (فيديو)

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض
0

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر عن قرب إضافة خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد عبر نظام أبشر دون الحاجة إلى زيارة معارض السيارات واستخدام خطوات آمنة عدة يجريها مالك المركبة عبر التطبيق لاستكمال الإجراء، وتتضمن اشتراطات نقل الملكية، هوية واستمارة سارية.

وقالت المصادر -وفقا لـ “عكاظ”- إ ن الخدمة الجديدة تغني المواطن والمقيم عن مراجعة معارض السيارات والمكاتب الخاصة بنقل الملكية إذ يسمح للمالك من الأفراد إجراء عملية النقل والمبايعة عبر نظام أبشر، فيما ستبقى نقل الملكيات الخاصة بالأعمال التي تتبع للنشاط التجاري من مؤسسات وشركات عبر معارض السيارات.

ويتيح نظام «أبشر» عددا من الخدمات الخاصة بالسيارات منها الاستعلام عن صلاحية تأمين مركبة برقم اللوحة أو الهوية و خدمة تغيير رقم لوحة السيارة التي تتطلب بعض الشروط؛ منها أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساريا وسريان صلاحية استمارة المركبة وعدم وجود مخالفات مرورية على السجل المدني لصاحب رقم لوحة السيارة أو المركبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أبشر» يحسم الجدل بشأن إمكانية اطلاع أي جهة على بيانات المستخدمين

«أبشر» يحسم الجدل بشأن إمكانية اطلاع أي جهة على بيانات المستخدمين

أبشر: يُمكنك إلغاء تأشيرة الخروج والعودة في هذه الحالة

أبشر: يُمكنك إلغاء تأشيرة الخروج والعودة في هذه الحالة

متى تكون طباعة رخصة السير «غير ملزمة»؟.. «المرور» توضح

متى تكون طباعة رخصة السير «غير ملزمة»؟.. «المرور» توضح

هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد
فكر أم كفر؟
تدوينات حرة

فكر أم كفر؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>