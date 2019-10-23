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«بلومبيرج»: إطلاق اكتتاب «أرامكو» خلال العام الجاري

«بلومبيرج»: إطلاق اكتتاب «أرامكو» خلال العام الجاري
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط العملاقة “أرامكو”، تخطط لاستكمال طرحها الأولي خلال العام الحالي، والاعتماد على المستثمرين المحليين، مشيرة إلى أن “أرامكو” تدرس إعلان خطة الإدراج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر في حديثها لوكالة “بلومبيرج”، أن “أرامكو” تعتزم المضي قدماً في خطط الإدراج من خلال الاعتماد أكثر على الطلب من المملكة ، وأجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت دعوة بعض الصناديق المحلية لحضور اجتماع في مقر “أرامكو” في الظهران يوم الأربعاء لمناقشة الاكتتاب العام.

وأشارت إلى أن الإعلان الوشيك قد يعطي المملكة عديداً من الأخبار الجيدة، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء مؤتمرها السنوي لمبادرة الاستثمار في المستقبل في الرياض يوم 29 أكتوبر .

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية قد أكّدت مسبقاً عبر بيان نشرته وكالات عدة، أن طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على وضع السوق.

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