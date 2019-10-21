إصابة 4 طلاب إثر انقلاب مركبة بالقرب من جامعة الباحة

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أصيب 4 طلاب بإصابات خطيرة إثر حادث انقلاب مركبة بالقرب من جامعة الباحة، مساء الأحد، فيما باشر المرور وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادث على الفور.

وقال عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، إنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة الـ18:05 من مساء الأحد عن حادث انقلاب في العقيق – اللحيان قبل جامعة الباحة.

وأضاف أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الإسعافية، واتضح وجود إصابتين، إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافيا بالموقع، ونقلها لمستشفى العقيق العام، وإصابة خطيرة، نُقلت من قبل فرقة إسعاف الصحة لمستشفى العقيق، وإصابتين أخريين، نقلتا عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وناشد الزهراني الجميع بعدم التسرع في نقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوافر بها مراكز إسعافية، ولا تستغرق الفرق وقتًا طويلاً للوصول لموقعها للتعامل مع نوعية الإصابة؛ لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات.