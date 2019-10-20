الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» ( فيديو)

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» ( فيديو)

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في أكبر مصفاة للنفط بإيران

0

تواصل – وكالات:

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقاً هائلاً نشب في مصفاة عبادان للنفط، الواقعة جنوب إقليم الأهواز، مما تسبب في تصاعد سحب الدخان، بحسب مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فإن دائرة العلاقات العامة لمصفاة عبادان، أكدت اندلاع الحريق صباح اليوم الأحد، في قناة أنابيب إخلاء مخلفات النفط الخام، دون معرفة أسباب الحريق.

وذكرت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون خمس دقائق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.

جدير بالذكر أن مصفاة عبادان أكبر مصافي نفط إيران، وتقوم يوميا بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية، وهي من أكبر مصافي العالم بطاقة تكرير تصل إلى 7000 برميل من النفط يوميًا.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز (فيديو)

حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز (فيديو)

عالم الاقتصاد «فيرليجر»: المملكة أصبحت بنك النفط المركزي فى العالم

عالم الاقتصاد «فيرليجر»: المملكة أصبحت بنك النفط المركزي فى العالم

«النقد الدولي»: انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% مع تشديد العقوبات

«النقد الدولي»: انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% مع تشديد العقوبات

مستشفى صبيا العام يكشف حقيقة اندلاع حريق في «غرف التنويم» (صور)

مستشفى صبيا العام يكشف حقيقة اندلاع حريق في «غرف التنويم» (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طور عاداتك الذهنية!
مقالات

طور عاداتك الذهنية!

المزيد
الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد
هو من يهجركم
تدوينات حرة

هو من يهجركم

المزيد
تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>