بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في أكبر مصفاة للنفط بإيران

تواصل – وكالات:

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقاً هائلاً نشب في مصفاة عبادان للنفط، الواقعة جنوب إقليم الأهواز، مما تسبب في تصاعد سحب الدخان، بحسب مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فإن دائرة العلاقات العامة لمصفاة عبادان، أكدت اندلاع الحريق صباح اليوم الأحد، في قناة أنابيب إخلاء مخلفات النفط الخام، دون معرفة أسباب الحريق.

وذكرت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون خمس دقائق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.

جدير بالذكر أن مصفاة عبادان أكبر مصافي نفط إيران، وتقوم يوميا بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية، وهي من أكبر مصافي العالم بطاقة تكرير تصل إلى 7000 برميل من النفط يوميًا.