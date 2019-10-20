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«الغذاء والدواء»: «الأسبرين» يُنتج محليًّا بـ4.5 ريال

«الغذاء والدواء»: «الأسبرين» يُنتج محليًّا بـ4.5 ريال
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تواصل – الرياض:

كشف الدكتور  هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، آخر مستجدات أزمة دواء “الأسبرين”، موضحًا أن أكثر من 200 مليون حبة في السنة تُرسل للمملكة، وتم سحب «الإسبرين» في الدولة المصنّعة (الإمارات العربية المتحدة) وإيقاف المصنع وإبلاغ الهيئة بسحبه من الأسواق المحلية للمملكة، واتجهت الهيئة إلى ألمانيا والأردن كما توجد شركتان محليتان تنتجان الدواء بسعر لا يتجاوز 4.5 ريال.

وركّز الرئيس التنفيذي خلال لقاء ديوانية الأطباء في دورتها الثامنة بمنزل مؤسسها عبدالعزيز التركي في الخبر، على أن الهيئة تضم حالياً فريقاً لمتابعة اشتراطات الأجهزة الطبية، مؤكداً أن الهيئة الأعلى تطبيقاً لاشتراطات الأجهزة الطبية في الشرق الأوسط، إذ نفّذت مؤخراً بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تفتيشية للتأكد من سلامة الأدوية ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في الصيدليات بالأحساء والدمام والخبر وحفر الباطن، وضبط مفتشو الهيئة نحو مليون منتج طبي مخالف وأغلقوا ثماني منشآت تخزّن منتجات طبية في ظروف مخالفة لاشتراطات التخزين.

 

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