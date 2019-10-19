«الصحة» تكشف علاقة «مزيلات العرق» بسرطان الثدي.. بماذا نصحت؟

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أكدت وزارة الصحة، أن مزيلات العرق التي يوجد بها ألمنيوم لا تسبب الإصابة بسرطان الثدي كما يدعي البعض.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مزيلات العرق بالعموم آمنة ولا توجد دراسة تثبت أن هناك علاقة بين مزيلات العرق بالألمنيوم وسرطان الثدي.

وأضافت في ردها على التساؤلات أن مضادات العرق غالباً ينصح باستخدامها في حالات فرط التعرق، ولا توجد إلى الآن دراسات علمية تثبت أن مضادات التعرق تسبب ضرراً على الصحة.

وأشارت إلى أنه يفضل عدم استخدامها عند وجود جرح أو تهيج جلدي وذلك لتفادي حدوث الالتهابات الجلدية.