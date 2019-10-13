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إصابة «وزير دفاع» الحوثي في هجوم مسلح على منزله.. مصيره مجهولاً

إصابة «وزير دفاع» الحوثي في هجوم مسلح على منزله.. مصيره مجهولاً
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تواصل – وكالات:

أكدت وسائل إعلام يمنية إصابة ما يسمى بوزير دفاع الحوثيين اللواء ركن محمد العاطفي، بإصابات خطيرة في هجوم مسلح على منزله في مسقط رأسه بمنطقة خولان، شرقي صنعاء، الأسبوع الماضي وأن مصيره لا يزال مجهولا.

ونقل موقع المشهد اليمني الإخباري المستقل عن مصادر قال إنها تنتمي إلى قرية بني عاطف، مسقط رأس العاطفي بمديرية حجانة، أمس (السبت)، أن أشخاصا مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على منزل العاطفي أثناء وجوده فيه الأسبوع الماضي ما نتج عن إصابته بجروح متفاوتة.

وأضاف أن الحوثيين نقلوا العاطفي إلى مكان مجهول لكن الاتصالات به انقطعت ولا يزال مصيره مجهولا، مؤكداً أن قبائل خولان أصدرت بيانا عقب الحادثة حذرت فيه من مغبة تصفيته كما صفي الرئيس السابق صالح الذي يعد العاطفي أحد الموالين له.

ولفت الموقع إلى أن القبائل نفت صلتها بالهجوم، واتهمت الحوثيين بمحاولات عدة لتصفيته. ونقل الموقع عن بيان القبائل أنه طالب جميع أبنائه ممن يقاتلون في صفوف الحوثي بالانسحاب من الجبهات كون المليشيات تسعى إلى تدمير الدولة والنظام الجمهوري والعودة باليمن إلى ما قبل عام 62 من الفقر والتخلف والمرض.

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