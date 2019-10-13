«الأرصاد»: فرص لهطول الأمطار خلال اليومين المقبلين على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي غداً وبعد غد، والتي تصحب غالباً بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية مع استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة “قد تكون رعدية” ، على أجزاء من مناطق تبوك , والجوف , والحدود الشمالية , وحائل .

على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.