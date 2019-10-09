«التجارة» تستدعي 837 سيارة «تويوتا ولكزس».. خلل يهدد حياة الركاب

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استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، 837 مركبة من نوعي “تويوتا” و”لكزس” سنة الصنع 2019 و2020 لخلل في مضخة معزز الفرامل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: أنه تم استدعاء (837 مركبة تويوتا “CAMRY/RAV 4/COROLLA” Hybrid) لكزس”ES300h/LS500″ 2020-2019 لخلل في مضخة معزز الفرامل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل ما يزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت وزارة التجارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحوص والإصلاحات اللازمة مجاناً.