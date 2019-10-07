مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، واقعة نادرة ومثيرة لمطاردة بين مركبيتن على طريق سريع، وثقها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو المتداول سيارة من نوع “لاند كروز” قام قائدها بمضايقة سيارة أخرى من نوع “ياريس”، قبل أن ينزل قائد “اللاند كروزر” ويشهر «سلاح رشاش» في وجه قائد المركبة الأخرى.

وطالب مغردون الجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع وكشف ملابساته وردع كل من يتصرف بهذه الطريقة ويعرض حياة الآخرين للخطر، أو يستعرض قوته باستخدام السلاح وسط الطريق السريع.