إصابة 28 معتمراً إثر انقلاب حافلة بالطائف (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب حافلة على طريق “الخرمة-رنية” بمحافظة الطائف عن إصابة 28 معتمرًا، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، إن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغا، مساء اليوم، عن حادث انقلاب لمركبة من نوع “باص” تقل عددًا من المعتمرين.

وأضاف أن البلاغ المبدئي أشار إلى وجود ٢٠ حالة إصابة، وعلى الفور تم توجيه ٩ فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وتم طلب الدعم من قبل صحة الطائف، وتم إرسال ٦ فرق اسعافية.

وأشار متحدث هلال الطائف إلى أنه: “عند وصول أول فرقة للموقع تبين أن عدد الإصابات ٢٨ معتمرًا، تم نقل ٤ حالات قبل وصول الفرق الإسعافية، وتم نقل ١٩حالة إسعافية عن طريق الهلال الاحمر، و٩ حالات عن طريق إسعافات الصحة لمستشفى الخرمة العام، بينهم إصابتان صنفت بالخطيرة، فيما تباينت الإصابات الأخرى بين بسيطة ومتوسطة”.