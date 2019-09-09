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مكة.. الممرضون بديلاً لمساعدي الأطباء بسبب نقص كوادر الأسنان

مكة.. الممرضون بديلاً لمساعدي الأطباء بسبب نقص كوادر الأسنان
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تواصل – مكة:

لجأت مراكز الرعاية الصحية الأولية في مكة إلى الممرضين والممرضات للعمل في عيادات الأسنان بسبب امتناع الأطباء عن العمل لعدم توفر مساعد طبيب أسنان في تلك المراكز التابعة لوزارة الصحة.

قال مدير طب الأسنان بمنطقة مكة، في خطاب موجه إلى مديري المراكز الصحية في مكة وأطباء الأسنان: “إشارة إلى تعميم مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة، والمشار فيه إلى توجيه وزير الصحة بخصوص ما تم ملاحظته خلال الجولات الإشرافية والميدانية لعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية فيما يتعلق بامتناع بعض أطباء الأسنان عن تقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بسبب عدم توفر مساعد طبيب أسنان، وحيث تضمنت اللائحة التنظيمية لخدمات طب الأسنان بوزارة الصحة والتعاميم والخطابات اللاحقة لها، إمكانية الاستفادة من الكادر التمريضي في مساعدة طبيب الأسنان في أداء مهامه؛ على أن يتم تدريب تلك الكوادر للعمل في عيادات الأسنان”.

وطالب بعدم الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بعيادة الأسنان بحجة عدم توفر المساعد، والاستفادة من الكوادر التمريضية لتغطية النقص؛ لحين توفر الأعداد الكافية من مساعدي طبيب الأسنان، واتخاذ ما يلزم نظامًا في حال عدم الالتزام بذلك.

في المقابل؛ طالب عدد من الخريجين والخريجات ممن يحملون تخصصًا في طب الأسنان، بضرورة توظيفهم لسد العجز الحاصل على مستوى المراكز الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ بدلًا من الاستعانة بكوادر التمريض غير الملمين بهذا التخصص.

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