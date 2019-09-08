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تقنية مبتكرة بهاتف «جوجل بيكسل 4».. تعرف عليها

تقنية مبتكرة بهاتف «جوجل بيكسل 4».. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

كشفت تسريبات جديدة مرتبطة بهاتف “جوجل” المرتقب “بيكسل 4″، أن من أهم مزاياه دعمه بتقنية تتمكن من الرد على المكالمات بدلا من مستخدم الهاتف.

ونشر موقع “9 تو 5 جوجل”، تقريرا حول آخر التسريبات المرتبطة بهاتف “بيكسل 4″، والتي كان أبرزها دعمه لتقنيات “مساعد جوجل” الذكي، والتي ستتمكن من الرد على المكالمات وإتمامها بدلًا من المستخدم.

وستعمل تلك الآلية بالشكل التالي: قد يضطر أي مستخدم لإجراء مكالمات مع أي شركة أو خدمة عملاء أي خدمة، ويمر بعدد طويل من الخطوات، حتى يصل إلى ممثل خدمة العملاء، وقد يحتاج الأمر إلى فترة انتظار طويلة.

وتتيح التقنية الجديدة في هاتف “بيكسل 4” تتبع الخطوات وإجراء مكالمات خدمات العملاء، حتى الوصول إلى ممثل خدمة العملاء؛ فيخبرك بالعودة إلى الاتصال من أجل الحديث وإتمام المكالمة، وسيتم دعم تلك التقنية على هواتف “بيكسل 4″ و”بيكسل 4 إكس إل”.

وجاءت تلك التقنية ضمن مجموعة تسريبات مرتبطة بهاتف “جوجل” المرتقب، والتي كان أبرزها دعم الشركة الأمريكية للكاميرا الخاصة بـ”بيكسل 4″؛ بحيث يمكنها التقريب حتى ثمانية أضعاف “8x”.

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