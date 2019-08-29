ساعات عمل مرنة لموظفي «الصحة» الأسبوع المقبل

تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، عن موظفيها وموظفاتها، ساعات عمل مرنة تتيح لهم مرافقة أطفالهم في الأسبوع الأول لافتتاح المدارس.

وبعثت “الصحة” رسالة لموظفيها وموظفاتها حملت عنوان “لأن أطفال الصحة غاليين علينا”، وجاء فيها: بإمكانكم قضاء وقت أطول لمرافقتهم ورعايتهم والاهتمام بهم؛ وذلك بمنحكم ساعات عمل مرنة، مع تمنياتنا لهم بسنة دراسة مكللة بالتوفيق والنجاح”.

وأوضحت الوزارة ضوابط الساعات المرنة؛ مبينة ضرورة التنسيق مع المدير المباشر؛ على أن تكون لمدة ساعتَي استئذان يوميًّا، وألا تخل بالعمل المنوط بالموظف، مشيرة إلى أن موعد المبادرة من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس.