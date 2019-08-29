الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

ساعات عمل مرنة لموظفي «الصحة» الأسبوع المقبل

ساعات عمل مرنة لموظفي «الصحة» الأسبوع المقبل
0

تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، عن موظفيها وموظفاتها، ساعات عمل مرنة تتيح لهم  مرافقة أطفالهم في الأسبوع الأول لافتتاح المدارس.

وبعثت “الصحة” رسالة لموظفيها وموظفاتها حملت عنوان “لأن أطفال الصحة غاليين علينا”، وجاء فيها: بإمكانكم قضاء وقت أطول لمرافقتهم ورعايتهم والاهتمام بهم؛ وذلك بمنحكم ساعات عمل مرنة، مع تمنياتنا لهم بسنة دراسة مكللة بالتوفيق والنجاح”.

وأوضحت الوزارة ضوابط الساعات المرنة؛ مبينة ضرورة التنسيق مع المدير المباشر؛ على أن تكون لمدة ساعتَي استئذان يوميًّا، وألا تخل بالعمل المنوط بالموظف، مشيرة إلى أن موعد المبادرة من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. إيقاف 11 مركزاً صحيًّا بعد إصدارها شهادات غير صحيحة للعمالة

جدة.. إيقاف 11 مركزاً صحيًّا بعد إصدارها شهادات غير صحيحة للعمالة

إصابة امرأتين بـ«كورونا» في الرياض والقريات

إصابة امرأتين بـ«كورونا» في الرياض والقريات

مع اقتراب الدراسة.. نصائح للوقاية من المشاكل الصحية بين الطلاب

مع اقتراب الدراسة.. نصائح للوقاية من المشاكل الصحية بين الطلاب

منع أسطوانات الغاز والمباخر في مدارس الشرقية

منع أسطوانات الغاز والمباخر في مدارس الشرقية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد
رزق العصفور
تدوينات حرة

رزق العصفور

المزيد
ابتسامة لعملاء التميز
مقالات

ابتسامة لعملاء التميز

المزيد
حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد
تدوينات حرة

حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>