تعرف على ترتيب المملكة في تصنيف «القوة الجوية» عربياً وعالمياً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سرقوا مكبرات الصوت من المساجد.. الشرطة تطيح بتشكيل عصابي بالرياض

سرقوا مكبرات الصوت من المساجد.. الشرطة تطيح بتشكيل عصابي بالرياض

تنفيذ القصاص في جانٍ قتل مواطنَين بسيارته عمدًا بالرياض.. الداخلية تعلن التفاصيل

تنفيذ القصاص في جانٍ قتل مواطنَين بسيارته عمدًا بالرياض.. الداخلية تعلن التفاصيل

تفاصيل إسقاط طائرتين مُسيَّرتين استهدفتا خميس مشيط

تفاصيل إسقاط طائرتين مُسيَّرتين استهدفتا خميس مشيط

آخر مستجدات اختفاء مواطنة سعودية في «إسطنبول».. تسجيل صوتي للزوج

آخر مستجدات اختفاء مواطنة سعودية في «إسطنبول».. تسجيل صوتي للزوج

تعرف على ترتيب المملكة في تصنيف «القوة الجوية» عربياً وعالمياً

تعرف على ترتيب المملكة في تصنيف «القوة الجوية» عربياً وعالمياً
0

 

تواصل – وكالات:

كشف موقع “غلوبال فاير باور” العسكري، في تصنيف جديد يتناول عدد الطائرات الحربية التي تملكها الدول، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفوقة على تركيا والكيان الصهيوني، حيث حلت القوات الجوية المصرية، بحسب التصنيف، في المرتبة التاسعة عالميا بامتلاكها 1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة بذلك على تركيا، التي تمتلك 1067 طائرة وجاءت في المرتبة العاشرة عالميا، وإسرائيل التي تمتلك 595 طائرة وحلت في المرتبة الثامنة عشرة عالميا.

ومن الدول العربية التي تلت مصر في الترتيب من ناحية عدد طائرات القوات الجوية، المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة الثانية عربيا وفي المرتبة الثانية عشرة عالميا، تلتها الجزائر ثالثة عربيا في المرتبة الحادية والعشرين ثم الإمارات رابعة عربيا في المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث القدرة الجوية بـ13 ألف و398 طائرة، تلتها روسيا في المرتبة الثانية بـ4 آلاف و78 طائرة ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ3 آلاف و187 طائرة حربية، بينما حلت الهند في المرتبة الرابعة عالميا بـ2082 طائرة، وكوريا الجنوبية خامسة بـ1614 طائرة، جاءت فرنسا في المرتبة الثامنة بـ1248 طائرة وبريطانيا في المركز الخامس عشر بـ811 طائرة حربية متنوعة.

وتذيل قائمة الدول من حيث القدرات الجوية ليبيريا التي لا تمتلك أي طائرة حربية، وفق التصنيف، تلتها مدغشقر التي تمتلك طائرين ثم جمهورية أفريقيا الوسطى التي لديها 3 طائرات حربية فقط.

وذكر موقع “غلوبال فاير باور” العسكري أن تصنيفه شمل كل الطائرات المقاتلة والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

وأشار تقرير الموقع إلى أن تفوق دولة في عدد الطائرات الحربية لا يعني التفوق الجوي، إذ إن الأمر يعتمد على مدى حداثة هذه الطائرات وتحديث أسطولها بين الفينة والأخرى لمواكبة التطورات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تؤكد التزامها بمبادئ القانون الدولي ودعم استقرار دول المنطقة

المملكة تؤكد التزامها بمبادئ القانون الدولي ودعم استقرار دول المنطقة

قنصلية المملكة في هونج كونج لـ«المواطنين»: تجنبوا هذه المناطق

قنصلية المملكة في هونج كونج لـ«المواطنين»: تجنبوا هذه المناطق

الجبير من الخرطوم: المملكة كانت وما زالت مع أمن واستقرار السودان

الجبير من الخرطوم: المملكة كانت وما زالت مع أمن واستقرار السودان

ماذا قال وزير الإعلام اليمني تعليقًا على «احتواء أحداث عدن»؟

ماذا قال وزير الإعلام اليمني تعليقًا على «احتواء أحداث عدن»؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>