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انقلاب حافلة ركاب في طريق «الطائف – الرياض» يُخَلِّف 8 إصابات (صور)
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تواصل – الطائف:

تعرضت حافلة ركاب -50 راكبًا- لحادث انقلاب على طريق الطائف – الرياض، وتعرض عدد من ركابها لإصابات، بينما باشرت الفرق الإسعافية التابعة لصحة محافظة الطائف موقع الحادث.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف، وقال إن ست فرق إسعافية باشرت حادث الحافلة بالقرب من محافظة الموية التي أعلنت غرفة العمليات بها رفع حالة الاستنفار.

وأضاف أن الفرق نفذت بالمشاركة مع الجهات المعنية الفرز الميداني للحالات المصابة في الحادث، واستوجبت العملية نقل ست حالات لمستشفى الموية العام.

وفي الوقت نفسه، تم نقل حالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما أضاف المتحدث الرسمي أن كافة الحالات المصابة تحظى بالرعاية والعناية اللازمة.

وأكد أن الإصابات متوسطة، والوضع الصحي لكامل ركاب الحافلة لا يدعو للقلق، فيما كشف الحادث عن جاهزية مستشفى المويه العام.

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