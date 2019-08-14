تكريم مسؤول بـ«صحة مكة» لإصراره على العمل بالحج رغم توعكه

تواصل – مكة المكرمة:

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مدير مكتب مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، سلمان بن سليم الشريف، وذلك تقديراً لجهوده خلال موسم حج هذا العام 1440 رغماً عن ما مر به من وعكة صحية قبيل الحج وإصراره على العمل خلال الموسم.

وتقدم “الشريف” بعظيم شكره وامتنانه لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، على هذا التكريم واللفتة الجميلة له في موسم الحج.

وقال “الشريف” بهذه المناسبة: إن شرف خدمة ضيوف الرحمن وحده تكريم وفخر يتنافس عليه أبناء هذا الوطن الغالي في كل عام.