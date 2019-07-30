لحظات رعب.. طفل صغير بين أنياب 3 كلاب ضالة في حديقة بالدمام

تواصل – الدمام:

أصيب طفل بعمر 4 سنوات بجروح بعد أن هاجمته ثلاثة كلاب ضالة داخل حديقة الحزم في حي النزهة بالدمام أول أمس (الأحد)، وذلك قبل أن يهب زوار الحديقة لنجدته وتخليصه منها.

وأوضح والده أحمد عبدالعزيز أن ابنه عبدالله تم نقله إلى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام حيث تلقى العلاج هناك، مشيراً إلى أن حالة ابنه الصحية مستقرة، وأنه وشقيقه الأصغر بحالة نفسية سيئة نتيجة تأثرهما بشكل مخيف من مهاجمة الكلاب.

وقال والد الطفل أن أعداداً كبيرة من الكلاب الضالة موجودة في حي النزهة وفي متنزه الحزم منذ عدة سنوات، وتتجول في الليل بأعداد تصل إلى 10 كلاب ضالة.

إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إنه تم إرسال فرقة ميدانية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتم التعامل مع الموضوع واصطياد كلبين ضالين وإبعادهما من المناطق المأهولة بالسكان إلى خارج المدن. حسب صحيفة “الوطن”.