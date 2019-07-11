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قريباً.. وزارة العمل تفصل أنشطة المطاعم عن قطاع التغذية

قريباً.. وزارة العمل تفصل أنشطة المطاعم عن قطاع التغذية
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تواصل – الرياض:

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قريباً، إصدار قرار بتقسيم أنشطة المطاعم والمقاهي إلى عدة كيانات تشتمل على: “مطاعم مع الخدمة لا تشمل الوجبات السريعة، مطاعم الوجبات السريعة ومحلات الآيسكريم، المقاهي ومحلات تقديم المشروبات، التموين والإعاشة”.

وتتضمن اللائحة مجموعة من التعديلات بخصوص نسب السعودة الخاصة بكل “كيان”؛ وذلك بحسب الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والجمعية السعودية للمطاعم “قوت”؛ حيث كانت الاتفاقية تهدف بشكل رئيس إلى فصل أنشطة المطاعم والمقاهي عن قطاع التغذية في برنامج نطاقات.

ويهدف هذا القرار المنتظر إلى تطوير الخطط التي تعمل على زيادة نسب التوطين في الكيانات الرئيسة الجديدة؛ وذلك لتوفير ما يقدر بـ50 ألف وظيفة خلال الخمس السنوات القادمة، كما سيحدد هذا القرار النشاط الفعلي لكل منشأة بحسب الكيان المسجلة فيه؛ إذ سيُلزم أصحابها بالاقتصار على تقديم الخدمة المحدّدة لهم؛ منعاً للازدواج والعشوائية.

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