الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادث أليم لأسرة كويتية بالمملكة.. وفاة الأب والأم و2 من الأبناء

حادث أليم لأسرة كويتية بالمملكة.. وفاة الأب والأم و2 من الأبناء

مجمع تجاري شهير بالرياض يمنع مواطنة من الدخول ويوضح السبب

مجمع تجاري شهير بالرياض يمنع مواطنة من الدخول ويوضح السبب

ترك ضحيته غارقًا في دمائه.. التوصل لقائد السيارة الهارب ببيشة

ترك ضحيته غارقًا في دمائه.. التوصل لقائد السيارة الهارب ببيشة

«المرور» تُحذر من مخالفة يجهلها كثيرون.. غرامتها 2000 ريال

«المرور» تُحذر من مخالفة يجهلها كثيرون.. غرامتها 2000 ريال

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

0
خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
علي بطيح العمري

كلنا نعرف الحكمة التي تقول: خذوا الحكمة من أفواه المجانين، وأظن أن الناس ما قالوا ذلك إلا لأن بعض المجانين أفضل بكثير ممن عطلوا عقولهم.

ومن ذلك قصة طريفة لمجنون حيث تأخر خطيب الجمعة، فما كان من أحد المجانين إلا أن صعد المنبر، فأراد بعضهم إنزاله، لكن أحد المسؤولين أمرهم بتركه ليخطب بالناس.. فخطب المجنون وقال:

الحمد لله الذي خلقكم من اثنين وقسمكم قسمين، فجعل منكم أغنياء لتشكروا، وجعل منكم فقراء لتصبروا، فلا غنيكم شكر ولا فقيركم صبر، تباً لكم جميعاً وقوموا إلى صلاتكم أيها المنافقون”.. هذا المجنون قال حقاً وإن كان في أسلوبه جلافة!

على كل حال أعاذنا الله وإياكم من الجنون، وخذوا الحكمة من العشاق..

قيس بن الملوح أو “مجنون ليلى” ليس مجنوناً بالمعنى الحقيقي للجنون بل هو شاعر عاشق، وقع في شراك “ليلى” وأحبها حباً جماً وأراد أن يتزوجها لكن تم رفض طلبه، فهام بليلى وصار “مجنوناً” بحبها، بينما ليلى عاشت حياتها الطبيعية؛ وهو تعذب وأخرب دنياه، ويصدق على حاله ووضعه المثل: ومن الحب ما قتل”.

أعجبني موقف طريف لكنَّ فيه درساً لمن قرأ خلف سطوره… تقول الحكاية – سادتي وسيداتي -:

في يوم من الأيام بينما قيس يتجول في الطرقات عثر على كلب ليلى، فتَبِعه ليدله على ليلاه، فمر كلبها من أمام مصلين إلى أن أوصله إلى ليلى.

وفي طريق عودته قال المصلون لقيس: أتمر من عندنا ولا تصلي معنا؟! فقال: أو كنتم تصلون؟! والله ما رأيتكم! ولو كنتم تحبون الله كما أحب ليلى لما رأيتموني، كنتم بين يدي الله ورأيتموني، وأنا بين يدي كلب ولم أركم!

هذا الموقف من هذا العاشق في الصميم.. قال جملة تحكي وضعنا في الخشوع في الصلاة.. للأسف حالنا لا يقل عن ربع قيس نسرح في صلاتنا، لم نعد نعي ما يقال وما نقول فيها، وللمعلومية الخشوع لب الصلاة وروحها، وليس للإنسان من صلاته إلا ما وعى منها.

مجنون ليلى يقول لنا كما في برامج تطوير الذات: الإنسان إذا اهتم بالهدف الذي يسعى له سواء كان دينياً أو دنيوياً، وركز فيه، وترك ما يشغله، وتخلص مما يلهيه، سيقبل عليه إقبال المحب، وسيعيش معه عيش الولهان، سيشتغل بهدفه لدرجة أنه لا يشعر بما حوله من الصوارف.

موقف المجنون أيضاً ذكرني بقصص الخاشعين في صلواتهم.. هذا عروة بن الزبير بن العوام التابعي الجليل أصابت رجله الآكلة “الغرغرينا اليوم”، وقرر الأطباء بترها، عرضوا عليه المُسكر كي لا يحس بالوجع، لكنه رفض وقال لهم: إن كنتم لا بد فاعلين فاقطعوها وأنا في الصلاة؛ فإني لا أحسُّ بذلك، ولا أشعر به، فأي خشوع بلغه هذا الرجل؟

غفر الله لأبي البندري – ولكم – تقصيره وإسرافه في دينه ودنياه.

ولكم تحياااااتي

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

كاتب إعلامي

للتواصل

تويتر: @alomary2008

إيميلalomary2008@hotmail.com

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

بين الخطّابات والنصابات

بين الخطّابات والنصابات

ادعوا لهم لا عليهم!

ادعوا لهم لا عليهم!

ثلاثة أشياء..!

ثلاثة أشياء..!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد
بين الخطّابات والنصابات
مقالات

بين الخطّابات والنصابات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>