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بالصور.. هكذا تم استقبال ولي العهد في كوريا الجنوبية
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تواصل –  واس:

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة سيول في زيارة لجمهورية كوريا.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية دولة رئيس وزراء كوريا لي ناكيون.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

عقب ذلك توجه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول.

واستقبل الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ولدى وصوله بوابة القصر أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدم سموه.
بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، سمو ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا. ثم التقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.

بعد ذلك صحب الرئيس الكوري سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري. ثم استعرضا حرس الشرف.

عقب ذلك صافح سمو ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي.

وبعد ذلك، وقع سمو ولي العهد في سجل الزيارات، قائلاً”: سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة”. ثم التقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري وسمو ولي العهد.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد في الزيارة كلا من، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.

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