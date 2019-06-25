ولي العهد يغادر لزيارة كوريا ويرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين باليابان

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تواصل – واس:
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية كوريا / مون جاي إن، فقد غادر سموه هذا اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440هـ الموافق 25 / 6 / 2019م لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي سموه خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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