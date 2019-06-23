الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

حادثة غامضة.. 5 أشخاص يطعنون شاباً وينهالون عليه بالضرب في مكة

حادثة غامضة.. 5 أشخاص يطعنون شاباً وينهالون عليه بالضرب في مكة

إطلاق النسخة المحدثة من «تطبيق الكهرباء».. مفاجأة بشأن مميزاته الجديدة

إطلاق النسخة المحدثة من «تطبيق الكهرباء».. مفاجأة بشأن مميزاته الجديدة

تفاصيل جديدة عن لوائح وترتيبات «الإقامة المميزة»

تفاصيل جديدة عن لوائح وترتيبات «الإقامة المميزة»

جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم .. تعرف عليها

جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم .. تعرف عليها
0

تواصل – واس:

دخلت جامعة الملك عبدالعزيز ضمن قائمة تصنيف أفضل 200 جامعة في العالم الذي تصدره مؤسسة “كيو إس” البريطانية، وحلت في المرتبة 186 في القائمة متفوقة على عدد من الجامعات العربية والعالمية المرموقة.

ويدعم هذا التصنيف جهود الجامعة في تحقيقها مراكز متقدمة والريادة عربيًا في التصنيفات العالمية المشهود لها، إذ حافظت على ترتيبها بالمركز الأول عربياً في تصنيف “التايمز” مؤخراً للعام الرابع على التوالي عام 2019 ، مكررة صدارتها العلمية خلال الأعوام 2016 ، و2017، و2018م.

وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في تصريح له أن تحقيق جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة 186 في قائمة أفضل 200 جامعة في العالم لعام 2020 الذي أصدرته مؤسسة “كيو إس” البريطانية هو إنجاز متفرد وغير مسبوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم ورعاية للتعليم في المملكة وللجامعات تحديدًا، وبمتابعة ودعم مباشر من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأضاف اليوبي أن جامعة الملك عبدالعزيز تسير وفق خطط وبرامج تعليمية متطورة تواكب ما وصلت إليه أرقى الجامعات في العالم ورؤية المملكة 2030 التي حدّدت إحدى أهدافها المتعلقة بالتعليم بأن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة عالمية، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في تطبيق المعايير العالمية الخاصة بجودة البرامج الأكاديمية وتقديم أحدث البرامج التعليمية المتطورة، ونقل التقنية والابتكار إلى البلاد لتوطينها، فضلاً عن التفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الباحثة مريم عقيلي تنال الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز

الباحثة مريم عقيلي تنال الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك عبدالعزيز.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك عبدالعزيز.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك عبدالعزيز.. موعد وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك عبدالعزيز.. موعد وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>