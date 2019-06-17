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استشاري يوضح حقيقة علاج آلام الكلى بتناول لحم الضبع

استشاري يوضح حقيقة علاج آلام الكلى بتناول لحم الضبع
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن لحم الضبع غير آمن، ونصح بعدم تناوله.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لمن سأل عن لحم الضبع كعلاج للكلى، أولاً: ينتشر في بعض قبائل أفريقيا أن لحم الضبع علاج للسكري، والكلى، والضعف الجنسي، ويطرد الأرواح الشريرة، والسحر”، مضيفا أنه لا ينصح بتناول لحم الضبع لأنه عرضة للمالطية وداء الكلَب والديدان الشريطية.

وأضاف النم: “علاجات أمراض الكلى متوفرة محلياً وآمنة حسب التشخيص، ولذلك فلا داعي لمثل هذه المزاعم”.

 

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