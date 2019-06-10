بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان مدير تعليم مكة إلى مقبرة الشرائع

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان مدير تعليم مكة إلى مقبرة الشرائع

بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان مدير تعليم مكة إلى مقبرة الشرائع
0

 

تواصل – مكة المكرمة:

شُيّع فجر اليوم الإثنين مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عبد الله الثقفي، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، بحضور ومشاركة جموع غفيرة، وذلك بعد الصلاة على جثمانه عقب صلاة الفجر بالحرم المكي.

وكان الثقفي الذي صدر قرار بتكليفه قبل أسبوعين بتولي منصب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أصيب بجلطة أدخل على أثرها المستشفى، ما أدى لوفاته.

وقام مغردون عبر “تويتر” برثاء الفقيد الثقفي، مستذكرين محاسنه وسجاياه وسمعته الحسنة، وما قدمه في المجال التربوي والتعليمي، حيث عمل في قطاع التعليم متنقلا بين مكة وجدة، وكسب محبة واحترام زملائه وطلابه.

f7b0ba7d-6156-414f-8558-0dc52f9352bb26a523f9-11f1-4dee-95ed-b692575419c6d71a4a5c-1ef5-4205-893a-88f728e6ab5f359d52c9-41c5-4cdb-82f7-097e56b0212f31c05658-da34-4ae0-8301-4f2989afb713

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطورات الحالة الصحية لمدير تعليم مكة وجدة.. وأسرته تتوعد مصوره داخل العناية المركزة

تطورات الحالة الصحية لمدير تعليم مكة وجدة.. وأسرته تتوعد مصوره داخل العناية المركزة

«تعليم مكة»: أولوية القبول في رياض الأطفال لهذه الفئة

«تعليم مكة»: أولوية القبول في رياض الأطفال لهذه الفئة

«كتابي لا يُهان» مبادرة لحفظ الكتب في متوسطة العلاء بن الحضرمي بمكة

«كتابي لا يُهان» مبادرة لحفظ الكتب في متوسطة العلاء بن الحضرمي بمكة

قرار رسمي من «تعليم مكة» بشأن المعلم المعتدي على «شقيقين» (فيديو)

قرار رسمي من «تعليم مكة» بشأن المعلم المعتدي على «شقيقين» (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>