ساعة ذكية تقيس نسبة الأكسجين في الدم من «جارمن»

تواصل – وكالات:

كشفت شركة جارمن عن ساعتها الذكية Forerunner 945 الجديدة، موضحة أن وظائف الساعة الذكية الجديدة لا تقتصر على مراقبة معدل نبضات القلب ونظام تحديد المواقع GPS، ولكنها تمتاز بمستشعر لقياس تشبع الأكسجين في الدم.

ومقارنة بالموديلات السابقة فإن الساعة الذكية Forerunner 945 الجديدة تمتاز بأنها أكثر استقلالية عن الهاتف الذكي، ويمكن استعمالها في عمليات الدفع غير النقدي بفضل تجهيزها بتقنية اتصالات المجال القريب NFC، كما أنها توفر للرياضيين وظيفة عملية للغاية، حيث إنها تزخر بذاكرة تسع لما يصل إلى ألف أغنية، التي يمكن تشغيلها عن طريق تقنية البلوتوث.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الساعة الذكية Forerunner 945 الجديدة توفر للمستخدم وظيفة الملاحة من خلال خريطة أوروبا TopoActive المثبتة على الساعة مسبقاً، علاوة على أنه يمكن توجيه إشعارات الهاتف الذكي إلى الساعة الذكية كما هو معتاد.

وأعلنت شركة جارمن عن إطلاق ساعتها الذكية Forerunner 945 الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من مايو الجاري، إلا أنها لم تفصح عن أسعارها في أسواق المنطقة العربية.