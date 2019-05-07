شركة بناء المستشفيات الدولية تفوز بجائزة أفضل مشروع للرعاية الصحية

تواصل – فريق التحرير:

حصلت شركة بناء المستشفيات الدولية (IHCC)، على جائزة أفضل مشروع للرعاية الصحية لتطويرها المشروع الجديد المستشفى السعودي الألماني في عجمان.

وتسلم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلطان بترجي الجائزة من الجهة المنظمة للجوائز (ميد للمشاريع) عن تطويرها وتنفيذها المستشفى السعودي الألماني في عجمان والذي تبلغ قيمته 300 مليون درهم، ويعتبر المستشفى الثالث للرعاية الصحية للمجموعة السعودي الألماني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المهندس سلطان البترجي “إن تكريم شركة (ميد) له قيمة عالية لأنه يقدم تحليلاً حيادياً ” لأسواق الشرق الأوسط والشركات والأفراد ويقدم بيانات حول سوق المشاريع الإقليمية.

وأضاف: يعد المستشفى، الذي تم افتتاحه من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد، حاكم عجمان واحداً من أكبر المستشفيات في عجمان، حيث يقدم الرعاية من الدرجة الثالثة والرعاية الحرجة وأشكر جميع الدوائر الحكومية في إمارة عجمان وبلدية عجمان ممثلتا ” بسمو الشيخ راشد النعيمي على التسهيلات والدعم الكامل مما أسهم في سرعة إنهاء المشروع وتجاوز جميع العقبات التي يمكن أن توجهنا في عملية الإنجاز.

تبلغ مساحة المستشفى والتي تعتبر الأكبر في عجمان أكثر من 41.000 متر مربع مع خطط للتوسع عمودياً وأفقياً، ويضم 200 سرير للمرضى الداخليين، مع بنية تحتية وقدرة على مضاعفة العدد عند الحاجة.

يضم المستشفى أيضاً 40 سريراً لوحدة العناية المركزة، بالإضافة إلى مختبر كاث لاب على أحدث طراز والذي يغطي التدخل الوعائي والدماغي والقلب، 46 عيادة للعيادات الخارجية وقسم للطوارئ على مدار الساعة، ويضم 4 غرف عمليات و6 وحدات انعاش وغرفتي عزل.

وأكد المهندس سلطان بترجي أن المستشفى يضم 10 حدائق مفتوحة تساعد في تسريع عملية الشفاء للمرضى ومصمم بطريقة فريدة لضمان استخدام الضوء الطبيعي الأقصى والذي يوفر 25 – 30% من استهلاك الطاقة، وان التقينات والمرافق الجديدة والثورية التي تقدمها المستشفى لسكان الإمارات الشمالية، تعالج الفجوة في الاحتياجات الطبية والجراحية في الإمارات.

وعبرت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمستشفيات السعودي الألماني في الإمارات عن تقديرها وشكرها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان وبلدية عجمان ممثلتا ” بسمو الشيخ راشد النعيمي وجميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان على الدعم الكبير في تحقيق الحلم الذي أصبح حقيقة.