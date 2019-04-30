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مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات تجاوزت 6.9 مليار ريال

مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات تجاوزت 6.9 مليار ريال
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 27.70 نقطة ليقفل عند مستوى 9304.20 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 216 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخليجية العامة، أسمنت اليمامة، أسمنت أم القرى، أسواق المزرعة، والمعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: متلايف إيه آي جي العربي، الدرع العربي، وقت اللياقة، الجزيرة، وميفك ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.12%، و3.47%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، دار الأركان، زين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعاً 22.13 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.88 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 ألف سهم تقاسمتها 117 صفقة.

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