«الصحة»: إهمال تطعيمات الأطفال يُسبب 10 أمراض خطيرة

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أكدت وزارة الصحة على أهمية تطعيم الأطفال وإعطاؤهم اللقاحات اللازمة التي تقدمها وزارة الصحة مجاناً لأطفال المواطنين والمقيمين في أوقاتها المحددة.

وأوضحت الوزارة أن إهمال تطعيم الأطفال، قد يؤدي إلى إصابة الطفل بعشرة أمراض، هي العنقز (الجديري المائي) والحصبة الألمانية والدفتيريا والنكاف وشلل الأطفال، والحمى الشوكية والتهاب الكبد (ب) والحصبة والكزاز وفيروس الروتا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن التطعيم خفض معدلات الإصابة ببعض الأمراض خلال الفترة من 2000 إلى 2017، فقلت نسبة الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 100%، والحصبة الألمانية بنسبة 81.4%، والحمى الشوكية بنسبة 98%، والتهاب الكبد (ب) بنسبة 90%، وغيرها من الأمراض.