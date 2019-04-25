وزير الطاقة يرأس وفد المملكة المشارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي

تواصل – واس:

رأس معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفد المملكة المشارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني في جمهورية الصين الشعبية، الذي أقيم اليوم في بكين.

ويضم الوفد كلاً من معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

وألقى المهندس الفالح كلمة في المنتدى بحضور معالي وزير التجارة الصيني تشونغ شان، نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين يضعان أهمية قصوى على العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد في كلمته أن المملكة تعد شريكاً في المبادرة الصينية “الحزام والطريق”، وأن من شأن الخطط الشاملة التي تتضمنها المبادرة لإنشاء مرافق حديثة للبنية التحتية، لتعزيز التواصل بين الدول التي تقع على طول ممراتها الممتدة، أن تعمل على تحقيق مزيد من التنمية والرخاء لجميع الأطراف المشاركة وتعزيز الاقتصاد العالمي.

وأشار معاليه إلى التكامل بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير البلدين، وزيادة مستوى الرخاء الإقليمي، وبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز على مجتمع المعرفة والتقنيات الصاعدة.

الجدير بالذكر أن هناك آفاقاً استراتيجية استثنائية لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز الفرص الاستثنائية المتاحة أمام الشركات والمؤسسات الصينية للاستثمار في المملكة، في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، أو الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة.