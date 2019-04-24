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تنبيه من «الأرصاد» لأهالي عسير.. أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي عسير.. أمطار غزيرة حتى هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان سيول بمنطقة عسير.

وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة بدأت اليوم عند الساعة 12:00 م الموافقـ في حين ستكون نهاية الحالة عند الساعة التاسعة مساءً.

وتشمل الحالة الجوية، النماص، خميس مشيط، أبها، تنومة، رجال ألمع، السودة، محائل، ظهران الجنوب بلقرن، والأجزاء المجاورة لها.

في سياق متصل، دعا الدفاع المدني بعسير على لسان المتحدث الرسمي له العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي من المخاطر التي قد تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.

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