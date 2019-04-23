سفارة المملكة في سريلانكا تنعى «مواطنَيْها» ضحية التفجيرات الإرهابية

تواصل – فريق التحرير:

نعت سفارة المملكة في سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفرى وهاني ماجد عثمان اللذين وافتهما المنية خلال التفجيرات الإرهابية التي وقعت الأحد الماضي في العاصمة كولومبو.

وعثرت أجهزة الأمن بسريلانكا، على جثمان الشاب السعودي هاني عثمان، الملاح بالخطوط الجوية السعودية، والذي كان مفقوداً جراء العمليات الإرهابية، التي استهدفت مدناً ومناطق عدّة في سريلانكا قبل يومين.

وأكد المسؤول في قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة بسريلانكا يحي أحمد، أنه تم التعرّف على جثمانه من قبل والده.

في حين لم يتم التعرّف على زميلة أحمد جعفري، انتظاراً لظهور نتائج الطبّ الشرعي.