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القيادة تُعزي الرئيس السريلانكي في ضحايا الهجمات الإرهابية

القيادة تُعزي الرئيس السريلانكي في ضحايا الهجمات الإرهابية
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تواصل – واس:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مايثريبالا سيريسنا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مايثريبالا سيريسنا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : بلغني بألم شديد خبر الهجمات التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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