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«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين
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تواصل- واس:

أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت بفضل الله عند الساعة (9:49) من صباح هذا اليوم الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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