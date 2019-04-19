«الأرصاد» تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. تقلبات جوية وانخفاض الحرارة

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر بعض مناطق المملكة بتقلبات جوية مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في شبه انعدام للرؤية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن هذه التقلبات قد تشمل مناطق القصيم والرياض والشرقية ونجران، مع انخفاض في درجات الحرارة، ودعت الأرصاد لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر لمعرفة حالة الطقس أولاً بأول.