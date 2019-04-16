الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

«التعليم» تعلن مواعيد تسجيل رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

«التعليم» تعلن مواعيد تسجيل رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام
0

تواصل – الرياض:

كشفت اللائحة التفصيلية للمحافظة على الذوق العام التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن تفاصيل عدد من مخالفات الذوق العام، التي تسري على جميع مرتادي الأماكن العامة – مجاناً أو بمقابل – من الأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب، ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمنتزهات والأندية والطرق والممرات والشواطئ ووسائل النقل المختلفة والمعارض

ويقصد بلائحة الذوق العام “مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم”.

وتضمنت اللائحة: “أنه يجب على من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
وأكد القرار أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام”.

كما شدد على أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً من الجهة المعنية.

كما أكدت أنه لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

ويحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة – جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة وفقاً لضوابط يصدرها.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال؛ وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

ويجوز لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1)، من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

وتتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجهات الأخرى، ذات العلاقة تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها؛ وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الوزراء» يوافق على تنظيم مركز الإسناد والتصفية.. تعرف على مهامه

«الوزراء» يوافق على تنظيم مركز الإسناد والتصفية.. تعرف على مهامه

مجلس الوزراء: إقرار لائحة المحافظة على الذوق العام.. وترتيبات مركز «التحول الوطني»

مجلس الوزراء: إقرار لائحة المحافظة على الذوق العام.. وترتيبات مركز «التحول الوطني»

خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء من «الخبر».. تعرف على القرارات

خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء من «الخبر».. تعرف على القرارات

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في «الشرقية»

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في «الشرقية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد
هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد
التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>